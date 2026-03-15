Uspešne so bile še Nika Vodan z desetim, Ema Klinec z 12., Taja Bodlaj z 28. in Maja Kovačič z 31. mestom. Brez tekme je od šesterice Slovenk ostala le Katra Komar s 46. mestom.
Slavljenka Nika Prevc najboljša v kvalifikacijah Osla
Skupna zmagovalka sezone svetovnega pokala smučarskih skakalk Nika Prevc je po sobotni rekordni 17. zmagi v sezoni na 21. rojstni dan napovedala tudi lov na svojo jubilejno 40. zmago. Prevc je bila najboljša v kvalifikacijah pred današnjo tekmo, ki se bo s prvo serijo začela ob 14.20.
