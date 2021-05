Slivnik odločen: Cilj je medalja na OI, drugo ne pride v poštev

V ženski ekipi za svetovni pokal so Meta Hrovat, Tina Robnik, Ana Bucik, Andreja Slokar, Ilka Štuhec, v moški ekipi pa so Žan Kranjec, Štefan Hadalin,Boštjan Kline, Martin Čater, Miha Hrobat, poškodovani Klemen Kosiin novinec Nejc Naraločnik. Čeprav ne izpolnjujeta pogojev, se bosta tekem lahko udeleževali tudi Maruša Ferk in Neja Dvornik.

"Imeli bomo eno žensko ekipo svetovnega pokala, to je bil naš glavni cilj, saj smo le tako lahko močni, po strokovni plati in po kakovosti tekmovalk," je reprezentančni mozaik na novinarski konferenci minuli četrtek predstavil Janez Slivnik.

"V tehnični ekipi je glavni trener Sergej Poljšak, ki bo zadolžen za Ano Bucik in Tino Robnik, potem sta tu trener Livio Magoni, ki bo zadolžen za Meto Hrovat, ter trener Boštjan Božič, ki bo zadolžen za Andrejo Slokar," je nadaljeval.

"To seveda ne pomeni, da ne bo izmenjave informacij in skupnega dela. V bistvu so vsi skupaj in mislim, da je ta trenerska postava ena najmočnejših na svetu. Glede na to, da so tri punce v prvi jakostni skupini in da je imela Robnikova težave, so cilji ekipe biti še boljši. Zame je prvi cilj, da startamo v sezono z nadgradnjo kondicije in da se sanirajo mikropoškodbe, da se lahko začne z osnovnimi stvarmi," dodaja Slivnik.

"Računamo na to, da bomo lahko šli v Argentino na zimski sneg, da se najdejo prave nastavitve in da pridemo na prvo tekmo maksimalno pripravljeni. Do vrhunca sezone želimo priti z najvišjo možno samozavestjo in najboljšo popotnico, da se lahko potem borimo za medalje," je napovedal.

Pri moških brez kadrovskih sprememb

"Situacija v moški ekipi za tehnične discipline je praktično enaka kot lani, glavni trener je Klemen Bergant. Ta ekipa je že nekaj časa skupaj, deluje kot namazan stroj. Pred njimi je vrhunec sodelovanja, druge olimpijske igre. Točno vedo, kaj morajo narediti, fanta (Žan Kranjec, Štefan Hadalin; op. STA) sta profesionalca od jutra do večera in dala bosta svoj maksimum,"je razmere predstavil Slivnik.

"Na zadnjem treningu v Banskem sta dobila odgovore, kar se tiče opreme. Bistveno je ostati brez poškodb, cilj pa je podoben kot pri puncah. V slalomu je Štefan blizu prve jakostne skupine, čim prej želi narediti ta preboj. Žanov cilj je, da ostane v veleslalomski sedmerici oziroma da pride čim večkrat na stopničke. Cilj je seveda tudi medalja na OI, drugo ne pride v poštev," je cilje predstavil vodja reprezentanc.

"Trenerska ekipa pri moških za hitre discipline ostaja enaka, glavni trener je Grega Koštomaj. Zraven je nov tekmovalec, Nejc Naraločnik, ki je več ali manj usmerjen v hitre discipline. Njegov primarni cilj bo nastopanje v evropskem pokalu. Kar se tiče Klemena Kosija, je največji cilj uspešna rehabilitacija."