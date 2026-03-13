Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Slivnik poskrbel za najboljšo uvrstitev na zimskih paraolimpijskih igrah

Cortina d'Ampezzo, 13. 03. 2026 15.25 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Jernej Slivnik

Slovenski smučar Jernej Slivnik je na veleslalomu na paraolimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo osvojil deveto mesto. To je njegova najboljša uvrstitev v karieri na največjih tekmovanjih za športnike invalide. Prvak je postal domačin Rene Silvestro.

FOTO: Twitter

Veleslalomski nastop Jerneja Slivnika je bil zadnji slovenski na letošnjem največjem tekmovanju za športnike invalide. Na igrah v Milanu in Cortini sta sodelovala dva Slovenca, poleg Slivnika še smučarska tekačica Tabea Dolžan, ki je nastopila na svojih prvih igrah.

V primerjavi z njo je Slivnik pri 25 letih že izkušen paraolimpijec, saj so igre v slovenski soseščini že njegove tretje po Pyeongchangu 2018 in Pekingu 2022. Na svoji prvi tekmi na letošnjih je bil 18. v superveleslalomu. Danes je dodal še deveto, kar pomeni, da je še izboljšal svojo najboljšo uvrstitev v karieri. Ta je bila doslej 12. mesto s slalomske tekme leta 2018, na veleslalomu je bil pred štirimi leti 13. Obenem je to tudi nova najboljša slovenska uvrstitev na igrah v obdobju slovenske samostojnosti.

FOTO: Profimedia

Po prvi vožnji je vodil Italijan Rene Silvestro, 84 stotink je zaostal Nizozemec Niels de Langen, tretji je bil Norvežan Jesper Pedersen. Enak vrstni red je bil tudi na koncu, le da je Nizozemcu uspelo še nekoliko zmanjšati zaostanek, na koncu je za zlatom zaostal 57 stotink.

zimske paraolimpijske igre jernej slivnik veleslalom 9. mesto

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564