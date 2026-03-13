Slivnik poskrbel za najboljšo uvrstitev na zimskih paraolimpijskih igrah

Veleslalomski nastop Jerneja Slivnika je bil zadnji slovenski na letošnjem največjem tekmovanju za športnike invalide. Na igrah v Milanu in Cortini sta sodelovala dva Slovenca, poleg Slivnika še smučarska tekačica Tabea Dolžan, ki je nastopila na svojih prvih igrah.

V primerjavi z njo je Slivnik pri 25 letih že izkušen paraolimpijec, saj so igre v slovenski soseščini že njegove tretje po Pyeongchangu 2018 in Pekingu 2022. Na svoji prvi tekmi na letošnjih je bil 18. v superveleslalomu. Danes je dodal še deveto, kar pomeni, da je še izboljšal svojo najboljšo uvrstitev v karieri. Ta je bila doslej 12. mesto s slalomske tekme leta 2018, na veleslalomu je bil pred štirimi leti 13. Obenem je to tudi nova najboljša slovenska uvrstitev na igrah v obdobju slovenske samostojnosti.