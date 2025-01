Slokarjeva: Vesela sem, da se mi vrača samozavest

Slovenske smučarke so z lepimi predstavami razveselili domače navijače na slalomu v Kranjski Gori. Andreja Slokar je bila po prvi vožnji deveta, v drugi pa je pridobila še dve mesti in končala med najboljšo sedmerico. Do točk je prišla tudi Neja Dvornik, ki je končala na 17. mestu.

OGLAS

Ajdovska smučarka Andreja Slokar je v Kranjski Gori prišla do izida sezone. Po neposrečenem veleslalomu, na katerem ni prišla do točk, se je danes izkazala in zasedla sedmo mesto, s tem pa se ji je z ramen odvalila "ena ogromna masa". "Zelo lep občutek je, ko prideš v cilj in prevzameš mesto vodilne. Ne bom se pritoževala, ampak želela bi si, da bi prevzela vodstvo še z večjo prednostjo. Lepo je, ko si v zelenem, nisem prevzela mesta vodilne na tekmi dostikrat v življenju, vedno, ko sem ga, smo bili na koncu veseli," veselja ni skrivala Slokarjeva.

"V obeh vožnjah sem spodnji del odpeljala odlično, to je nekaj, kar bom vzela na naslednje tekme. Res sem vesela, da se mi počasi vrača samozavest. S tem sedmim mestom moram biti kar zadovoljna," je pred našim mikrofonom priznala Ajdovka. "Neuspeh v veleslalomu me tako mentalno izčrpa, da se drugi dan komaj sestavim. Vem, da je to moja napaka, ker bi morala vse vzeti bolj igrivo. Ampak slalom in veleslalom sta dve popolnoma drugačni disciplini," je dodala Slokarjeva, ki jo veseli stalna slalomska forma, ki jo kaže v tej sezoni. V slalomskem seštevku trenutno zaseda 11. mesto. "Če je tendenca takšna, da sem bila lani v Kranjski Gori na 14. mestu, letos sedma, potem gremo naslednje leto na številko ena. Podpišem zdaj takoj, samo povejte, kje," se je pošalila. "Zanesljivo je moj cilj prej ali slej priti na stopničke tukaj, ker je moje smučanje dobro, samo moja glava še ni tam, kjer bi morala biti. Ampak verjamem, da bo, je že bila in bo." Obenem je pohvalila tudi organizatorje, ki so poskrbeli, da je bilo smučanje na tej progi užitek.

Tudi trener Ajdovke Boštjan Božič je v ciljni areni čutil veliko olajšanje. "Današnji dan je bil resnično zahteven. Andreja ni mogla preboleti včerajšnjega slabega veleslaloma. Zjutraj je bila v težki situaciji, a je nato pokazala vse, kar zna. Nista bili sicer še vrhunski vožnji brez napak, a so bili super odseki in nekaj sivih lis, ki pa bodo do konca sezone že zabrisane, in bo potem to vlekla naprej." Nekoliko manj zadovoljna z današnjim rezultatom je bila Neja Dvornik. 23-letnica se je po osmem mestu na sobotnem veleslalomu nadejala uvrstitve med najboljšo petnajsterico tudi na slalomu, na koncu pa je pred 5460 navijači osvojila 17. mesto.