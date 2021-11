Andreja Slokar prva slovenska zmagovalka na paralelnih tekmah za svetovni pokal

Lysdahlova je bila nato v polfinalu, kot poroča uradna spletna stran SZS, tekmica tudi Slokarjeve, smučarki pa sta uprizorili izjemen boj za vstop v finale. Norvežanka je bila v prvi vožnji hitrejša za 17 stotink, a naša smučarka se ni predala. V drugi vožnji polfinala je Slokarjeva na rdeči progi popravila start in je hitro izničila zaostanek iz prve vožnje. Zaključni zavoji so bili izjemno izenačeni, ure pa je prva ustavila Slovenka, ki je tekmico prehitela za sedem stotink. S tem si je že zagotovila svoje prve stopničke v svetovnem pokalu, a jo je čakal še finalni nastop s še eno Norvežanko, zmagovalko kvalifikacij Theo Louise Stjernesund .

Andreja Slokar se je v uvodnem dvoboju pomerila s Fancozinjo Coralie Frasse Sombet . Druga iz kvalifikacij je v spodnjem delu prve vožnje naredila manjšo napako in po polovici dvoboja je zaostajala za dve stotinki. V drugo pa je bila prepričljiva in se je, tako kot Robnikova, zanesljivo uvrstila v naslednji krog tekmovanja. V četrtfinalu je Norvežanka Kristin Lysdahl preprečila, da bi bili v Lechu priča povsem slovenskemu polfinalu. Norvežanka je, kot poroča uradna spletna stran SZS, izkoristila manjšo napako Robnikove v prvi vožnji in si je prismučala lepo prednost. Robnikova je v drugo napadla na vso moč, a ji preboj v polfinale na žalost ni uspel. Zato pa se je tja uvrstila Slokarjeva, ki je bila izjemno hitra na obeh progah in je s prednostjo 14 stotink ugnala še eno Skandinavko Saro Hector iz Švedske.

Slokarjeva je ponovno malce zaostala na startu, a je bila še enkrat več izjemno hitra med količki. Po prvi vožnji je tekmovalki ločilo 12 stotink v korist Norvežanke. Tako kot v polfinalu, je nato tudi v finalu v drugi vožnji Slokarjeva nastopila na rdeči progi. Tekmeci sta bili izjemno izenačeni in sta se izmenjavali v vodstvu. Še enkrat več pa so časovne naprave bile bolj prijazne do Andreje Slokar, ki poskrbela za prvo slovensko zmago na paralelnih tekmah. Z borbami za od petega do osmega mesta je nadaljevala tudi Robnikova, ki je v prvi vožnji za pičlih šest stotink morala priznati premoč Hectorjevi. V drugem dvoboju pa je bila po napaki od Slovenke boljša še Nemka Lena Duerr. To je pomenilo, da je Robnikova zasedla končno osmo mesto.