Nov vrhunski rezultat Andreje Slokar

Andreja Slokar je zelo dobro začela novo sezono. V Söldnu je s 14. mestom vpisala svoj najboljši dosežek na veleslalomih v svetovnem pokalu, na paralelni tekmi prejšnjo soboto v Lech/Zürsu pa je vpisala rezultat kariere, ko je zmagala in bila prvič del najboljše trojice na tekmah svetovnega pokala. Slokarjeva je z zmago prvič prevzela tudi mesto vodilne v seštevku zime. Na startu prve vožnje slaloma v Leviju je prvič nastopila z rdečo majico vodilne. Štiriindvajsetletna Ajdovka je pred Levijem zbrala vsega 12 slalomskih nastopov v svetovnem pokalu, petkrat je bila v točkah, od tega dvakrat v najboljši deseterici z osmim in devetim mestom v Lenzerheideju in Jasni letos marca.

Ajdovka je na črni progi na severu Evrope odlično formo pokazala že v prvi vožnji, ko je s startno številko 11 dosegla tretji čas in se je tako prvič v svoji karieri po polovici preizkušnje znašla v boju za zmago. V prvi vožnji sta bili od Slokarjeve boljši zgolj slalomski kraljici zadnjih let Slovakinja Petra Vlhova in Američanka Mikaela Shiffrin. Slovenka je s časom 52.63 za Slovakinjo zaostala 48 stotink sekunde. Odlično je v prvi vožnji nastopila tudi druga slovenska prvokategornica Ana Bucik, ki je posamezne dele presmučala zelo hitro, na žalost pa je naredila tudi eno večjo napako. Vseeno se je z zaostankom +1.56 uvrstila na 15. mesto in se je zanesljivo uvrstila v drugo vožnjo. V prvi vožnji je z visoko startno številko 58 navdušila še Neja Dvornik, ki je bila celo pet stotink hitrejša od Bucikove in je prišla na 12. mesto. Na žalost se je na strmini napaka pripetila Meti Hrovat, ki je povozila količek ter posledično odstopila.

Andreja Slokar se tudi v drugo ni ustrašila odličnega položaja po prvi vožnji. Nastopila je povsem v svojem slogu, odločno in napadalno. Kljub odločnemu smučanju, se je ob prihodu v cilj izpisala številka dve, saj je odlično z drugo progo opravila Nemka Lena Duerr, ki je Slokarjevo prehitela za 28 stotink in zasedla tretje mesto. Še pred Slokarjevo sta odlično svoje delo tudi v drugo opravili Bucikova in Dvornikova. Ana Bucik je ob prihod v cilj prevzela vodstvo in je v skupnem seštevku napredovala do 11. mesta, Dvornikova pa je sicer štiri mesta izgubila, a je vseeno prišla do svoje najboljše uvrstitve v karieri s 16. mestom. V boju za zmago je bila tudi v drugi vožnji Vlhova hitrejša od Shiffrinove.