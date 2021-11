Slokarjeva kljub četrtemu mestu ni povsem zadovoljna: Ne skrivam želje, kaj bi rada

Slovenski uspeh v Leviju je z dobro drugo predstavo in končnim enajstim mestom dopolnila Ana Bucik, ki pa, kot sama pravi, ima prav tako še nekaj rezerv glede na vožnje, ki jih je kazala na treningih. "Danes sem zadovoljna. Po dveh slabših tekmah letos, je končno sledil en tak lep rezultat. Vem pa, da lahko smučam še boljše. Predvsem v prvem teku sem imela kar veliko napako, v drugo pa bi lahko v sami strmini še bolj napadla. Tako da vem, da so še deli prog, ki jih jutri lahko izboljšam in bom to skušala tudi storiti. Drugače pa je to sigurno lep slalomski uvod sezone," je po 11. mestu v Leviju na uvodnem slalomu sezone povedala Novogoričanka.