Slokarjeva po osvojenih prvih točkah v Flachauu: Bolj moram zaupati vase

Na petem slalomu sezone, na nočni tekmi v Flachauu, je Andreja Slokar kljub zahtevnim razmeram v obeh vožnjah prikazala dovolj pozitivne predrznosti in poguma, da je prišla do prvih točk v svetovnem pokalu.

Da je na pravi poti, je potrdil že njen zelo dober nastop v prvi vožnji slaloma na Semmeringu, kot tudi že omenjeni torkov v Flachauu, kjer bi, če ne bi storila dveh večjih napak v drugi vožnji, lahko močno napredovala po lestvici navzgor. Tako pa se je na koncu morala zadovoljiti s 23. mestom. "Prve točke so le prve točke. S tega vidika sem zadovoljna, a vem, da sem zmožna pokazati bistveno več," je po osvojenih prvih točkah v svetovnem pokalu dejala Slokarjeva, ki ji proga v Flachauu ustreza. "Ta tekma je nekaj posebnega v karavani. Super pogoji, super vidljivost, sama proga mi je pisana na kožo, manjkal je le moj malce boljši nastop v drugi vožnji. Imam še ogromno prostora za napredek na vseh ravneh: od fizične priprave prek psihične stabilnosti do samega smučanja ... Nemalokrat podvomim v lastne odločitve, obenem pa še nisem tako samozavestna, kot bi želela biti," priznava simpatična, 23-letna Ajdovka, ki se veseli prihajajočega konca tedna v Kranjski Gori, kjer dekleta čakata dva veleslaloma za svetovni pokal.



"Še vedno se mi dogajajo kar precej velike napake, ki jih moram čimprej popraviti. Tudi ko grem na vse ali nič moram paziti na pravilno izvedbo zavojev. Nič mi ne pomaga popoln napad, če pri tem storim številne napake, ki me stanejo dragocenega časa," je samokritična Slokarjeva.