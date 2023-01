Slovenci napadajo visoka mesta na kulmski letalnici

Slovenski smučarski skakalci so v petek uspešno opravili kvalifikacije in se dobro prilagodili na prve polete v sezoni svetovnega pokala na avstrijskem Kulmu. Najboljši je bil Žiga Jelar, lanski dobitnik malega kristalnega globusa v poletih. V petek je bil peti, med 12 najboljšimi so bili še štirje varovanci glavnega trenerja Roberta Hrgote. Na tekmi bodo Slovenci lovili visoka mesta, ki so jih v zadnjih letih vajeni z največjih skakalnih naprav.

icon-expand Žiga Jelar brani skupno zmago v posebni razvrstitvi poletov. FOTO: Luka Kotnik Nenazadnje Žiga Jelar brani skupno zmago v posebni razvrstitvi poletov, drugo mesto pa je v minuli sezoni osvojil Timi Zajc. Ta je bil v petkovih kvalifikacijah sedmi. Mesto za njim je končal Lovro Kos, Domen Prevc je bil deseti, Anže Lanišek pa 12. Vse to obeta zanimivo preizkušnjo na letalnici pod Kulmom, kjer rekord naprave še naprej drži Peter Prevc z 244 m. Ta je bil v petek v kvalifikacijah še zadržan na 23. mestu. Na tekmo se je skozi zadnja vrata prebil tudi Žak Mogel s 40. mestom. Favoriti za zmago bodo prvi štirje s petkovih kvalifikacij. Izstopali so Avstrijec Stefan Kraft, Nemec Andreas Wellinger, Norvežan Halvor Egner Granerud in Poljak Dawid Kubacki. Poleg Slovencev sta v širšem krogu favoriziranih še Japonec Rjoju Kobajaši in Poljak Piotr Žyla. Druga posamična tekma ta konec tedna bo v nedeljo.