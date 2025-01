Slovenci četrti po polovici ekipne tekme v Zakopanah

Slovenska skakalna četverica v postavi Lovro Kos, Timi Zajc, Domen Prevc in Anže Lanišek je po prvi seriji ekipne tekme svetovnega pokala v Zakopanah na četrtem mestu. Na vrhu so pričakovano Avstrijci, ki imajo skoraj 20 točk prednosti pred Norvežani, tretji so Nemci. Slovenci po polovici tekme za zmagovalnim odrom zaostajajo za 5,7 točke.