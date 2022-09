Slovenski smučarski skakalci Nika Prevc, Patrik Vitez, Urša Bogataj in Peter Prevc so osvojili drugo mesto v konkurenci mešanih parov na tekmi poletne velike nagrade v smučarskih skokih v Rašnovu. Zmagala je Avstrija, tretje mesto so zasedli Norvežani.

V Romuniji je na današnji tekmi mešanih parov nastopilo devet ekip. Avstrijci so slavili s skupnim izkupičkom 416,9 točke, Slovenci so bili drugi z izkupičkom 413,2 točke, Norvežani so za tretje mesto osvojili 407,0 točke. icon-expand Nika Prevc FOTO: Aljoša Kravanja