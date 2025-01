Slovenci močno oslabljeni začenjajo novoletno turnejo v smučarskem teku

Slovenci letos na turnejo prihajajo s popotnico boljših rezultatov kot lani. Največ uspehov sta v uvodnem mesecu svetovnega pokala požela Miha Šimenc in Nejc Štern , ki pa sta dan pred začetkom zaradi bolezni nastop odpovedala. Šimenc je na sprintu v Lillehammerju osvojil osmo mesto, kar je bila njegova druga najboljša uvrstitev v karieri, pred turnejo je 56. v skupni razvrstitvi in 26. v seštevku sprinta. Štern je v razvrstitvi sprinta tik za reprezentančnim kolegom, v tej sezoni se je izkazal s 17. mestom na sprintu v Ruki in dosegel najboljšo uvrstitev kariere. V seštevku pokala je 64.

Med dobitnike točk, ki jih v svetovnem pokalu dobi najboljših 50 na tekmi, so se letos prebili še Vili Črv in Miha Ličef ter Eva Urevc in Anja Mandeljc, ta četverica bo tudi zastopala Slovenijo na turneji. Črv in Ličef sta v tej sezoni tudi že posegala po točkah svetovnega pokala, Črv je v Davosu v sprintu končal na 30. mestu, Ličef pa je bil v tem švicarskem kraju najboljši na 20 kilometrov s 43. mestom.