Slovenci na prvi tekmi boljši od Poljakov

Slovenci so tako na polovici pripravljalnih tekem pred SP še neporaženi. Prejšnji teden so Avstrijo v Ljubljani premagali s 5:2, v Beljaku pa s 6:0.

Slovenski selektor Edo Terglav je pred potjo na Poljsko naredil prvi rez v ekipi in skrajšal seznam igralcev, ki kandidirajo za nastop v Bolzanu. Zahvalil se je Žigi Urukalu, Jaki Sodji in Martinu Bohincu.

V Bytomu je danes branil Gašper Krošelj, Slovenci pa so imeli večji del tekme rahlo pobudo. A proti tekmecem, ki jih čez tri tedne čaka nastop na SP elitne skupine na Češkem, te premoči niso izkoristili, saj je David Zabolotny ustavil vse njihove poskuse. Poljaki so bili nevarni tudi ob treh številnih prednosti v prvi in drugi tretjini, vendar je tudi Krošelj svoje delo opravljal brezhibno.

Odločitev je padla na začetku zadnje tretjine. Takrat so imeli na ledu igralca manj domači, kar je v 42. minuti izkoristil Rok Tičar za vodilni zadetek. Na 2:0 pa je nato povišal Ken Ograjenšek deset minut pred koncem.

Do SP, ki se bo v Bolzanu začelo 28. aprila, Slovence zdaj čakajo še tri testne tekme, vse v gosteh. Naslednja že v petek, 19. aprila spet v Bytomu, 24. in 25. aprila pa še dve proti Franciji.