Slovenska mešana ekipa do suverene zmage v Willingenu

Slovenska reprezentanca je na tekmi mešanih ekip v smučarskih skokih v nemškem Willingenu zmagala pred drugouvrščeno reprezentanco Norveške in tretjo Avstrijo. Slovenija je skakala v zasedbi Ema Klinec, Cene Prevc, Urša Bogataj in Anže Lanišek in na koncu prepričljivo zmagala. Prednost pred Norveško je znašala neverjetne 62,9 točke.

icon-expand Anže Lanišek je ob zadnjem skoku imel prek 50 točk prednost, tako da je le še potrdil slovensko zmago. FOTO: AP To je bila prva slovenska zmaga v tekmi mešanih ekip, kar je odličen obet za prihajajoče olimpijske igre v Pekingu, kjer bo na sporedu tudi tekma mešanih ekip, kar bo sploh prvič v zgodovini olimpijskih iger. Slovenci vodili že po prvi seriji

Slovenska reprezentanca je že po prvih nastopih Eme Klinec, Ceneta Prevca, Urše Bogataj in Anže Lanišek vodila. Slovenska ekipa je v prvi seriji v konkurenci devetih ekip v zbrala 420,3 točke, kar 41,5 več od drugouvrščene Norveške in 49,1 od tretjeuvrščene Nemčije. Ema Klinec je v prvi seriji četrte mešane tekme v zgodovini zimskih sezon ter prve na veliki skakalnici skočila 124,5 metra, Cene Prevc je pristal pri 133 metrih, Urša Bogataj pri 124,5, Anže Lanišek pa pri 141 metrih. Končni vrstni red preizkušnje mešanih ekip v Willingenu:

1. Slovenija 862,6

(Ema Klinec, Cene Prevc, Urša Bogataj, Anže Lanišek)

2. Norveška 799,5

3. Avstrija 779,5

4. Nemčija 778,4

5. Japonska 724,0