Diskvalifikacija Zajca Slovence stala stopničk v Willingenu

Skakalke in skakalci so se v Willingenu merili na tekmi mešanih ekip. Po dobrem začetku je sledila diskvalifikacija Timija Zajca, ki je Slovence tudi stala stopničk. Po sedmih skokih so Ema Klinec, Timi Zajc, Nika Prevc in Anže Lanišek na koncu zasedli peto mesto, zmagali so Norvežani pred Avstrijci in Nemci.