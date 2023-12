Slovenci po strelski kalvariji Faka deveti v štafeti

Na vrhu je bil vrstni red pričakovan. V prvih dveh predajah so se za prvo mesto borili Francozi in Norvežani, v tretji pa je razliko naredil Johannes Thingnes Boe in Vetle Sjaastad Christiansen je zmago le še potrdil. Nemci, ki so morali v prvi predaji v kazenski krog, so se v tretji vrnili med najboljše, Švedi pa so po nastopu Oskarja Brandta popolnoma izgubili stik z vrhom in vprašanje o zmagovalnem odru je bilo rešeno, pa čeprav je Italijan Lukas Hofer močno ogrožal tretje mesto Benedikta Dolla. Odločitev o končnem vrstnem redu je med njima padla na zadnjem streljanju.

Slovenci so le malenkost zaostali za pričakovanji, na koncu pa se je izkazalo, da bi bila štafeta ob idealnem razpletu uvrščena vsaj okrog petega mesta, če ne celo v boju za bron. Sprva je kazalo zelo dobro, saj je Miha Dovžan z enim popravkom na strelišču Jakovu Faku predal kot četrti.