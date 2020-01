Slovenci uspešno skozi kvalifikacijsko sito Innsbrucka

V kvalifikacijah na Bergislu so slovenski skakalci nastopili odlično. Najboljši je bil Timi Zajc, ki je s 126 metri in 129,5 točkami imel 7. oceno. Domen Prevc je s 124 metri in 126,8 točkami imel 11. med kvalifikanti, nedaleč za njim je bil z enako daljavo in 123,6 točkami Peter Prevc na 16. mestu. Anže Lanišek je pristal pri 118.5 metrih, s 113,3 točkami pa je zasedel 30. mesto. Debitant na letošnji turneji, Cene Prevc, je s 117 metri in 111,1 točkami na tekmo skočil s 34. mestom, zanesljiv je bil znova tudi Rok Justin s 117 metri in 110,5 točkami na 37. mestu. Kvalifikacije je s 131.5 metri in 138,9 točkami dobil Norvežan Marius Lindvik pred domačinom Stefanom Kraftom, ki je skočil 132.5 metrov, zbral pa je 136,8 točk, tretji je bil Nemec Karl Geiger s 131.5 metri in 134,9 točkami, enak zbir je imel tudi Avstrijec Philipp Aschenwald, ki je pristal pri 131 metrih.