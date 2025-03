Slovenci v bran ekipne zmage iz Planice

Slovenski smučarski skakalci bodo na svetovnem prvenstvu v Trondheimu na veliki skakalnici branili ekipni naslov, ki so ga pred dvema letoma osvojili pred domačimi navijači v Planici. Po srebru in odličnih predstavah Anžeta Laniška in Domna Prevca na sredini tekmi mešanih ekip se bosta dvojcu pridružila še Lovro Kos in Timi Zajc.