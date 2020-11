Slovenci v Lechu obstali že v kvalifikacijah

Štefan Hadalinje bil na 17. mestu kvalifikacij še najbližje napredovanju v glavni del tekmovanja. Šestnajsterico najboljših, ki se bo pomerila za zmago, je zgrešil za zgolj eno mesto. Vrhničan je za vodilnim po kvalifikacijah, Nemcem Stefanom Luitzem,zaostal šest desetink sekunde. Normo za uvrstitev v osmino finala, ki je bila pri zaostanku 54 stotink sekunde, je zgrešil za šest stotink sekunde.

Žan Kranjec, ki je pred enim mesecem na uvodnem specialnem veleslalomu na ledeniku Rettenbach nad Söldnom osvojil sedmo mesto, je paralelno tekmo končal na 25. mestu z zaostankom 77 stotink sekunde. Nastopil je tudi specialist za hitre discipline Martin Čater, ki je pristal pri repu nastopajočih na 57. mestu (+2,22). Drugo mesto v kvalifikacijah je zasedel Francoz Alexis Pinturault, ki je zaostal tri stotinke sekunde, tretji je bil Nemec Alexander Schmidz zaostankom sedem stotink sekunde.

To bo edina posamična paralelna preizkušnja v sezoni 2020/21. Tako kot na drugih tekmah prvih 30 dobi točke za svetovni pokal. Na moških paralelnih veleslalomih so doslej zmage slavili Kjetil Jansrud(2015), Cyprien Sarrazin (2016), Matts Olsson(2017), Marcel Hirscher (2018), Rasmus Windingstad(2019) in Loic Meillard(2020). Kranjec je februarja letos v Chamonixu prvič nastopil v četrtfinalu ter s petim mestom vpisal uspeh kariere na paralelnih tekmah.