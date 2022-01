Pero pokazal mišice, Slovenija pa prepričljivo slavila v Zakopanah

V prvi seriji je našo falango v ogenj odlično popeljal Lovro Kos , ki je pristal pri 126,5 metra. Še bolje je skok uspel Petru Prevcu , ki je skakal z višjega zaletišča kot Kos – pristal je pri 133,5 metra in prejel izjemno lepe sodniške ocene. Slovenija je tako po dveh skakalcih že prepričljivo vodila. Ob močnem vetru v hrbet je svoje delo dobro opravil tudi Timi Zajc , ki je pristal pri 125,5 metra, a so ga njegovi konkurenti pošteno 'lomili', tako da se je vodstvo Slovenije še povečalo. V zadnji seriji je Anže Lanišek v močni konkurenci pristal pri 129 metrih, kar je zadoščalo, da je Slovenija po prvi seriji ekipne tekme prepričljivo vodila. Pred drugouvrščenimi Nemci je imela kar 27,6 točke prednosti.

V drugi seriji je Lovro Kos skočil v najslabših razmerah izmed vseh tekmovalcev v svoji skupini. Pristal je pri vsega 123 metrih, toda ohranil je 24,4 točke prednosti pred prvimi zasledovalci Japonci. V finalu pa se je še dodatno izprsil Peter Prevc, ki je sicer dolgo čakal na svoj skok. Nato je pri 140,5 metra 'zalepil' še telemark, s čimer si je prislužil izjemne sodniške ocene. Slovenci so tako ob razpoloženem Petru povedli že s 45,6 točke prednosti pred Japonci. Tudi Timi Zajc je v drugo izboljšal daljavo iz prve serije in pristal pri 134 metrih. Ne le, da je Slovenija zadržala veliko prednost – še povečala jo je, in to na neverjetnih 56,2 točke pred drugimi Japonci in kar 62,4 točke pred tretjimi Nemci. Anže Lanišek je svojo nalogo opravil izjemno (140,5 metra s telemarkom) in tako Sloveniji – tokrat jo je vodil Gašper Vodan – priskakal novo zmago v svetovnem pokalu.

Drugo mesto je pripadlo Nemcem (s kar 67 točkami zaostanka), ki so za vsega šest desetink točke premagali Japonsko. Odločil je prav zadnji skok Karla Geigerja, ki je ugnal prvega skakalca te zime, Rjojuja Kobajašija. S dokaj skromnimi skoki so razočarali Avstrijci, ki so dobili obe letošnji ekipni tekmi – bili so šele četrti z zaostankom 90,4 točke. Tudi Norvežani, ki so blesteli na posamičnih tekmah novoletne turneje, se tokrat niso proslavili; zaostali so tudi za Avstrijci in končali na petem mestu

Za Slovenijo je to že enajsta ekipna zmaga v svetovnem pokalu. Nazadnje so slovenski orli slavili marca v Vikersundu na letalnici. Tedaj sta bila člana ekipe tudi današnja junaka Peter Prevc in Timi Zajc.