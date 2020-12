Slovenci 'zadržani' na treningu smuka, padec Kosija

Kot je za STAsporočila tiskovna predstavnica za alpsko smučanje pri Slovenski smučarski zvezi Špela Pretnar, bo Kosija pregledal zdravnik, ko bo tudi znano njegovo zdravstveno stanje. Kosi je v Bormiu grdo padel na smuku pred dvema letoma. Takrat je bil po dobrem nastopu na poti med petnajsterico, a je na eni od zadnjih prelomnic težišče pomaknil nazaj, izgubil ravnotežje, padel in prebil zaščitne ograje. Z urezninami na obrazu je sprva nezavestno obležal na snegu, nato pa so ga pri zavesti s helikopterjem prepeljali v bližnjo bolnišnico. Kosi jo je takrat odnesel z zlomljenim nosom in ličnico in je bil že manj kot tri tedne po poškodbi znova na smučeh. Smuk bo po novem v Bormiu na sporedu v torek, ko naj bi bile vremenske razmere ugodnejše, ponedeljek pa bo po novem v znamenju superveleslaloma, na katerem so predvideni za nastop štirje Slovenci Hrobat, Kline, Čater in Kosi. V tem koledarskem letu so na sporedu še štiri tekme za svetovni pokal, dve za ženske v Semmeringu in dve za moške v Bormiu.

Avstrijsko prizorišče bo gostilo tehnični disciplini za alpske smučarke. Na veleslalomu bodo barve Slovenije branile Meta Hrovat, Tina Robnik, Ana BucikinNeja Dvornik, dan kasneje, na slalomu, pa bo Robnikovo zamenjalaAndreja Slokar.