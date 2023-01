Slovenija med favoriti na SP v alpskem smučanju

"Sam imam velika pričakovanja od sebe. Vem, kaj moram narediti. Vem, kaj je šlo letos dobro na tekmah in kaj lahko še popravim. Imam dobro sezono, a nekaj se da še izboljšati in to bom skušal izboljšati do prvenstva. Želim si, da mi na prvenstvu končno uspeta dve takšni vožnji, kot ju znam odpeljati," je napovedal Kranjec.

Upoštevajoč dosežke v sezoni, je v igri za najvišja mesta v ženskem slalomu Ana Bucik, članica elitne sedmerice v tej disciplini, ki bo nastopila tudi na veleslalomu.

"Na splošno sem zadovoljna s sezono. Sploh v veleslalomu mi je uspelo, kar mi lani še ni. Vožnje so zelo konstantne in prebila sem se v najboljšo petnajsterico. V slalomu morda še čakam na tisto tekmo, da bom lahko res rekla, da je to to. Mislim, da sem na pravi poti," pa je dejala Bucikova.

"V Francijo odhajamo z visokimi cilji. Sem prepričan, da so jih tekmovalci, če bodo zdravi, sposobni doseči. Na vsakem nastopu si želimo biti čim bližje najvišjim mestom, v vseh disciplinah si želimo uvrstitve med najboljših deset," je na današnji novinarski konferenci dejal vodja panoge za alpsko smučanje Miha Verdnik.

"Ne bom skrival lastne želje po medalji. To imamo vedno. Tekmovalci so s svojimi nastopi med sezono pokazali, da so tega sposobni, je pa odvisno tudi, kako se bodo stvari odvijale tam. Želim jim, da prikažejo svoje najboljše vožnje in da bodo izpolnili svoje cilje," je dodal Verdnik.

Za smuk so načrtovani Ilka Štuhec, Martin Čater, Miha Hrobat in Nejc Naraločnik.

Za veleslalom Žan Kranjec, Štefan Hadalin, Neja Dvornik, Ana Bucik in Tina Robnik. Kranjec, Hadalin, Dvornikova in Bucikova so predvideni tudi za individualni paralelni tekmi.

V slalomu bodo nastopili Štefan Hadalin, Tijan Marovt, Neja Dvornik, Ana Bucik, Nika Tomšič, Anja Oplotnik. Kranjec se bo naknadno odločil za nastop, upoštevajoč razplet veleslaloma.

Za specialni superveleslalom ter kombinacijo s superveleslalomom in slalomom so predvideni Miha Hrobat, Martin Čater, Rok Ažnoh in Nejc Naraločnik.

Ilka Štuhec bo nastopila na specialnem superveleslalomu ter na superveleslalomskem delu kombinacije. O nastopu na kombinacijskem slalomu se bo odločila sproti.

Za ekipno tekmo so načrtovane Tina Robnik, Neja Dvornik in Nika Tomšič. Moške kandidate za ekipno tekmo pa bodo določili v internih kvalifikacijah, v katerih bodo nastopili Alen Hriberšek, Žiga Zupan Oreškovič, Miha Oserban in Anže Gartner.