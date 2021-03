Slovenija na ekipno tekmo v najmočnejši zasedbi

Tina Robnik, Žan Kranjec, Ana Bucik, Meta Hrovat in Štefan Hadalin na arhivski fotografiji.

Vreme ne prizanaša organizatorjem finalnega dela svetovnega pokala. V Lenzerheideju so zaradi prevelike količine novozapadlega snega in neugodne vremenske napovedi dokončno odpovedali smukaški preizkušnji. V četrtek bodo skušali izpeljati superveleslaloma, v petek ekipno paralelno tekmo, ob koncu tedna pa še tehnični disciplini.

V sredo sta bila za smukaško preizkušnjo prikrajšana Ilka Štuhecin Martin Čater, v superveleslalomu pa ne bo slovenskega predstavnika ali predstavnice na startu, ker Slovenec oziroma Slovenka nista del najboljše petindvajseterice v seštevku discipline v tej sezoni.

Na veleslalomu bodo na startu Meta Hrovat, Ana Bucikin Žan Kranjec, prav tako se bodo trije borili za zaključna mesta v slalomu, in sicer Ana Bucik, Andreja Slokarin Štefan Hadalin.