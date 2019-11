Slovenski orli na uvodu sezone četrti, a do zadnjega v boju za stopničke

Peter Prevc (115,5/128,0 m), Timi Zajc (131,5/120,5 m),Anže Lanišek (127,5 in 123,0 m) in Anže Semenič (119,5/124,0 m) je četverica slovenskih skakalcev, ki je v Wisli nastopila na prvi tekmi 41. sezone svetovnega pokala, tekmi ekip. Slovenski selektor Gorazd Bertonceljje pred odhodom na Poljsko napovedal, da si želi, da bi se njegovi varovanci na moštveni tekmi vmešali v boj za odličja. In tako je tudi bilo. Po odličnem začetku je kazalo celo na to, da bi se Slovenija utegnila boriti za zmago, a so nato zahtevne vetrovne razmere (najbrž pa tudi pritisk zmage) naredili svoje in Slovenija se je v drugo serijo podala s tretjega mesta. Vodili so Poljaki pred Avstrijci.

V drugi seriji je Timi Zajc skočil slabše kot v prvi in pred zadnjim slovenskim skakalcem, to je bil Peter Prevc, je Slovenija zasedala četrto mesto. Prevc je nalogo opravil z dobrim skokom (128), a nekoliko slabšim telemarkom. Tudi konkurenti niso grešili in zadržali svoja mesta, kar je pomenilo, da je Slovenija prvo ekipno tekmo v Wisli zaključila na četrtem mestu. Prepričljivo je zmagala Avstrija, ki se je razživela v drugi seriji, na drugo stopničko so stopili Norvežani, tretji pa so bili pred domačimi navijači Poljaki.

Izid:

1. Avstrija 1018,2 točk

2. Norveška 995,7

3. Poljska 990,9

4. Slovenija (Anže Lanišek, Anže Semenič, Timi Zajc, Peter Prevc) 979,3

5. Nemčija 972,6