Sloveniji bron na mešani ekipni tekmi na srednji skakalnici v Zakopanah

V slovenski vrsti so bili Nika Prevc, ki je pred dvema dnevoma osvojila srebro na srednji skakalnici, Timi Zajc, Nika Križnar, četrta na uvodni skakalni tekmi iger, in Anže Lanišek.

Zajc je bil na devetem mestu pred tem na isti napravi najboljši v slovenski peterici, drugi je bil na 17. mestu Lanišek. Skakalce in skakalke do konca iger čakata še posamični tekmi na veliki skakalnici v naslednjih dveh dneh.

Zmagali so Daniel Tschofenig, Jan Hörl, Marita Kramer in Jacqueline Seifriedsberger. Slednja je bila zlata na prvi posamični tekmi v Zakopanah, Kramerjeva pa bronasta. Tschofenig in Hörl sta dopoldne za Avstrijo osvojila zlato in srebro že na posamični tekmi na srednji skakalnici. Tschofenig je zamejski Slovenec iz Straje vasi v Ziljski dolini, član Športnega društva Zahomc.