Slovenijo bo v Pekingu zastopalo 41 športnikov

Vodja reprezentance je podpredsednik OKS Tomaž Barada , strokovni vodja pa nekdanji smučarski skakalec in olimpijec Jernej Damjan .

V alpskem smučanju bo nastopilo 12 slovenskih smučarjev, v biatlonu šesterica, v deskanju na snegu peterica, med nordijskimi kombinatorci Vid Vrhovnik , v smučarskih skokih deveterica in v smučarskem teku osmerica.

Edino odprto ostaja vprašanje slovenskih smučarjev tekačev, ki imajo nominiranih devet tekmovalcev, mednarodna kvota pa dovoljuje nastop osmerici. To bo vodstvo reprezentance določilo po zadnjih tekmah ta konec tedna.

Barada je opozoril, da bo v zadnjem trenutku morda prišlo do spremembe kvot in zaprosil za pooblastilo, da sam odloča o dodatnih uvrstitvah športnikov na seznam potnikov, če bo do te možnosti prišlo.