Slovenijo bo v Saalbachu zastopalo 14 smučarjev, medaljo pa napada tudi Vonnova

Tekmovanje v ekipni kombinaciji bo na sporedu drugi teden prvenstva. V moški ekipni kombinaciji ne bo prišlo do šampionskega sodelovanja Mihe Hrobata in Žana Kranjca . Se bo pa Kranjec v lov na prvo medaljo na svetovnih prvenstvih podal v veleslalomu, nastopil pa bo tudi v slalomu, v katerem v tej sezoni sicer še ni tekmoval.

Hrobat po uspehu v Wengnu in Kitzbühlu: pristop ostaja enak od starta do cilja

V moški ekipi je sedem tekmovalcev. Prvi imeni sta Hrobat in Kranjec, ki sta pred prvenstvom že bila na stopničkah. Hrobat je bil na dveh smukih, v Beaver Creeku in Wengnu, na stopničkah z dvakrat tretjim mestom, Kranjec pa je bil tretji na veleslalomu v Beaver Creeku.

Sedem nastopajočih je tudi v ženskem delu reprezentance. Ilka Štuhec s preteklih tekmovanj ve, kako se spopasti s pritiskom in kaj mora narediti, da na strmini pride do začrtanega cilja. Na SP je doslej osvojila dva naslova svetovne prvakinje v smuku, najprej leta 2017 v St. Moritzu in nato še leta 2019 v Areju.

Tekmovalke v tehničnih disciplinah so Andreja Slokar , Ana Bucik Jogan , Neja Dvornik , ki bodo tekmovale v slalomu in veleslalomu, debitantka za Slovenijo na velikih tekmovanjih Lila Lapanja pa bo nastopila zgolj v slalomu.

Vonn se je upokojila po svetovnem prvenstvu v Areju leta 2019, vendar se je to sezono vrnila po rekonstrukciji kolena, ko je prvič po letih lahko znova hodila in smučala brez bolečin.

Ameriška kraljica hitrosti Lindsey Vonn je zavrnila kritike, povezane z njeno vrnitvijo v elitno smučarsko tekmovanje pri 40 letih in zlobne komentarje označila za "neprimerne in nespoštljive". Zvezdnica ciljev ne skriva, na svetovnem prvenstvu v Saalbachu bo konec tedna napadala odličji v superveleslalomu in smuku.

Čater bo v nadaljevanju nastopil še v superveleslalomu in smuku. Nejc Naraločnik in Rok Ažnoh prav tako, ob tem se bo Naraločnik skupaj z Miho Oserbanom preizkusil tudi v ekipni kombinaciji. Oserban pa bo nato v nadaljevanju debitiral na velikem tekmovanju v veleslalomu in slalomu.

Američanka je navdušila po vrnitvi na smučišča v, kot je dejala, sezoni, namenjeni pridobivanju forme za nastop na zimskih olimpijskih igrah naslednje leto v Cortini d'Ampezzo. Pred svetovnim prvenstvom v Saalbachu je bila Vonn tarča kritikov, ki so odkrito dvomili o njenem razumu in življenju.

"Mislim, da si res nisem zaslužila nespoštljivih komentarjev v tolikšni meri. Seveda sem pričakovala kritiko bolj v smislu: 'Ali bo moje koleno zdržalo?' To bi bilo utemeljeno vprašanje," je dejala. "Veliko pa je bilo vprašanj, ki so se nanašala na mene kot osebo in na moje psihično stanje ter na to, kakšno je moje življenje zunaj smučanja. In to je bilo povsem neprimerno in nespoštljivo in si tega nisem zaslužila."

"Nihče ni vprašal Marcela Hirscherja, ali je njegovo življenje izpolnjeno zunaj smučarskih dirk in ali potrebuje obisk psihologa," je dejala v zvezi z avstrijskim slalomskim in veleslalomskim velemojstrom, čigar vrnitev v tej sezoni je bila prekinjena zaradi poškodbe. "Te kritike so bile uperjene samo proti meni."