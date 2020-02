Slovenke druge na ekipni tekmi na Ljubnem, zmaga Avstrijkam

Slovenske smučarske skakalke so z drugim mestom ponovile lanski uspeh na Ljubnem, čeprav so bile letos precej bližje zmage. Vodile so tudi po polovici tekmovanja, na koncu pa za malenkost zaostale za prvimi favoritinjami Avstrijkami.

Slednje so na krilih najboljše skakalke svetovnega pokala Chiare Hölzl, ki je nastopila povsem zadnja, za dobre tri točke in pol ugnale domačinke, tretje so bile Norvežanke (960,2) na čelu z olimpijsko prvakinjo Maren Lundby.

Letos je Ljubno za Slovenke v sezoni brez olimpijskih iger ali svetovnega prvenstva seveda glavni cilj sezone.