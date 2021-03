Slovenke druge na zadnji ekipni tekmi sezone

Slovenske smučarske skakalke Nika Križnar, Špela Rogelj, Urša Bogataj in Katra Komar so zadnjo ekipno tekmo sezone na finalu v ruskem Čajkovskem končale na drugem mestu. Slovenke so zbrale 348,5 točke in tako v boju za prestižno zmago v pokalu narodov še bolj zaostale za zmagovalkami Avstrijkami (373,7), tretje so bile Nemke (336,5). Tako kot na finalu moške sezone v Planici je tudi v Čajkovskem v soboto veter odpihnil ekipno tekmo, zato so jo z le eno serijo izpeljali na zadnji dan sezone 2020/21.

icon-expand Urša Bogataj FOTO: AP Slovenke so dobile edino ekipno tekmo te sezone svetovnega pokala pred finalom, ko so na domačem Ljubnem ob Savinji Ema Klinec, Špela Rogelj, Urša Bogatajin Nika Križnar zanesljivo zmagale. Tokrat v postavi ni bilo svetovne prvakinje s srednje naprave Eme Klinec, slovenske skakalke pa so tudi zahvaljujoč diskvalifikaciji ene od Japonk prišle do drugega mesta, ki pa jim je v boju za zmago v pokalu narodov prineslo še večji zaostanek za današnjimi zmagovalkami Avstrijkami. Pred tekmo je imela do zadnje postojanke v Čajkovskem vodilna Slovenija, ki je v petek zdrsnila za drugo mesto, za Avstrijo 27 točk zaostanka, ki je danes narasel na 77 točk. Ekipni tekmi na srednji napravi sledi trening na veliki skakalnici, kjer bo ob 8. uri še finalna tekma sezone najboljših skakalk zime. Takrat bosta padli tudi odločitvi v obeh skupnih seštevkih ter razvrstitvi na turneji Blue Bird za dodatno denarno nagrado. Na zadnji tekmi sezone bo nastopilo pet Slovenk, poleg četverice z ekipne tekme tudi Ema Klinec. Nika Križnar še vedno napada veliki kristalni globus najboljše skakalke sezone, saj ima za vodilno Japonko Saro Takanaši le 15 točk zaostanka. AvstrijkaMarita Kramer na tretjem mestu zaostaja 66 točk. Izidi, Čajkovski, ekipno:

1. Avstrija 373,7 točke

(Daniela Iraschko-Stolz 86,5 m, Sophie Sorschag 89, Chiara Hölzl 93, Sara Marita Kramer 98) 2. Slovenija 348,5

(Špela Rogelj 86,5, Katra Komar 85,5, Urša Bogataj 86, Nika Križnar 101) 3. Nemčija 336,5

(Katharina Althaus 86,5, Juliane Seyfarth 87,5, Luisa Görlich 88,5, Anna Ruprecht 87,5) 4. Norveška 324,5 5. Rusija 293,9 6. Japonska 292,6 ... Vrstni red v pokalu narodov:

1. Avstrija 2830 točk 2. Slovenija 2753 3. Norveška 2366 4. Japonska 1987 5. Nemčija 1335 6. Rusija 902 ... icon-expand