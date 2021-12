Slovenke kvalifikacije na Ljubnem opravile z odliko

Na tekmo so se uvrstile 27-letna Špela Rogelj (92/129,4), ki je napovedala slovo od tekem v Ljubnem, danes pa osvojila šesto mesto. Zelo visoko je bila z osmim dosežkom tudi Nika Križnar (85,5/126,5).

Nika Prevc (89 m/122,7 točke) je bila 11., Jerneja Brecl (84,5/113,4) 18., Katra Komar (81,5/100,4) 39., Jerneja Repinc Zupančič (79/100) 41., izkušena Maja Vtič (77/99,7) 42., Lara Logar (75/97,5) 45. in Nika Vetrih (77/96,4) 49.

Nika Križnar, Špela Rogelj, Urša Bogataj in Ema Klinec

Petkova tekma na Ljubnem bo postregla z novostjo v ženskem svetovnem pokalu smučarskih skokov. Dekleta bodo v prvi seriji pod reflektorji nastopila v parih na izpadanje.

V enem od treh slovenskih dvobojev se bosta pomerili Ema Klinec in Nika Vetrih, pred tem pa tudi Špela Rogelj in Lara Logar ter Katra Komar in Nika Prevc.

Urša Bogataj za preboj v polfinale čaka dvoboj z Japonko Haruko Iwaso, Niko Križnar s Čehinjo Klaro Ulrichovo, Jernejo Brecl s Kitajko Qingyue Peng, Jernejo Repinc Zupančič z Avstrijko Liso Eder in Majo Vtič z avstrijsko veteranko Danielo Iraschko Stolz.