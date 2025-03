Slovenke na Švedskem upajo na dober rezultat

Ana Bucik Jogan: "Progo v Areju sem že velikokrat presmučala. Slalomska mi je zelo všeč, na veleslalomski pa do sedaj še nisem pokazala svojega najboljšega smučanja in upam, da mi uspe ta vikend. Teden sicer zaradi vremenskih razmer ni potekal povsem gladko, saj lovimo vožnje in zavoje, da poskušamo iztržit čim več, kar pogoji ponujajo. Pričakujem težki tekmi za vikend s pogoji in nas čaka ena velika borba, sama pa upam, da sem dobro pripravljena na vse."

Neja Dvornik: "Na lanski Are imam lepe spomine, saj sem sploh v slalomu naredila zelo lep rezultat. Letos ne želim razmišljati o samem rezultatu, rada bi se osredotočila na svoje smučanje in da oba dneva prikažem dve dobri vožnji."

Andreja Slokar: "Po Sestrieru smo se prestavili v Pozo di Fassa, kjer sem naredila dva dni treninga slaloma. Sledila sta dva dni počitka in nato smo odšli na Švedsko, kjer smo naredili še dva treninga slaloma in en dan veleslaloma. Pogoji tukaj v Areju so čisto drugačni kot doma. Tukaj je zelo toplo in se soli. Treba se je navaditi na drugačno podlago, a jaz sem vesela, saj meni sol ustreza. Jaz zelo rada smučam po soli, malo manj pa mi ustreza precej ravninski teren. Meni bolj ustrezajo strmi tereni. V nedeljo vseeno pričakujem dober rezultat, ker se že nekaj časa smučam dobro in ker sem ga sposobna."