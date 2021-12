Slovenke odlične v kvalifikacijah

V kvalifikacijah Ramsaua, kjer se je lani začela sezona, je bila najboljša Urša Bogataj z 90 metri in 126,3 točkami na tretjem mestu, takoj za njo sta končali Nika Križnar z enako daljavo z dveh zaletnih mesti višje in s 124,6 točkami na četrtem mestu ter Ema Klinec s 86 metri in 118,9 točkami na šestem mestu. Špela Rogelj je na tekmi skočila 82 metrov, dosegla 99,5 točk in pristala na 15. mestu. Žal se na tekmo ni uspelo prebiti letošnjima debitantkama. Katra Komar je zasedla 42. mesto s 70 metri in 76,4 točkami, Maja Vtič pa je končala na 48. mestu s 68.5 metri in 72,2 točkami. Prepričljivo najboljša je bila domačinka Marita Kramer s 94 metri in 141,8 točkami pred Japonko Saro Takanaši, ki je skočila 91.5 metrov in zbrala 133,9 točk.

Pred kvalifikacijami so izpeljali dve seriji uradnega treninga, kjer so naše skakalke napovedale odlične rezultate. V prvi seriji je bila najboljša Kramerjeva s 93 metri, sledile so Križnarjeva z 89.5, Bogatajeva in Klinčeva s po 87.5 metri, odlična je bila Komarjeva s 85.5 metri na sedmem mestu. V drugi seriji Kramerjeva ni skakala, z 92 metri je bila tako najboljša Križnarjeva pred Bogatajevo, ki je skočila 89.5 metrov, tretjo oceno je z 89.5 metri imela Klinčeva.