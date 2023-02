Slovenke v Planici po prvi seriji na četrtem mestu

Prva je od Slovenk nastopila Vtičeva (93,7 točke) in po njeni predstavi je bila domača reprezentanca peta. Bolje je skočila Ema Klinec (99,8), ki je slovensko vrsto popeljala na drugo mesto. Nika Prevc (92,7) je skočila v težkih razmerah in Slovenke so bile spet četrte.

Zadnja v slovenski reprezentanci pa je nastopila Nika Križnar (106,1), ki se ravno v času domačega prvenstva bori z gripo, in skočila kar do 98 metrov.