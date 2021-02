Slovenki po zgodovinskem uspehu enotni: Sanje so se uresničile

Drugi februar 2021 bo v zgodovino slovenskih zimskih športov zapisan z zlatimi črkami. Za to sta poskrbeli Nika Križnar in Ema Klinec, ki sta na tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih osvojili prvo in drugo mesto. Za 20-letno Križnarjevo je bila to prva zmaga v konkurenci najboljših skakalk, izjemen uspeh pa je označila za uresničitev sanj.

icon-expand Niki Križnar so se uresničile sanje. FOTO: AP Nika Križnar je bila po prvi seriji v Hinzenbachu tretja, Ema Klinec pa druga. A je nato sledila diskvalifikacija prvouvrščene Sare Takanaši, kar sta naši adutinji izkoristili za medsebojni obračun za slavje. V drugi seriji je nadarjena 20-letna Križnarjeva, rojena leta 2000, Klinčevo preskočila za štiri metre, s čimer je poletela do najvišje stopničke. "Sanje so se mi uresničile, le to lahko povem. Krasen občutek je premagati vse skupaj. Sicer bi bilo boljše, da bi obe z Emo stali skupaj na prvi stopnički, a že to mi je pomenilo veliko, da sva ponovili zgodbo iz Kanderstega, z mladinskega svetovnega prvenstva, kjer sva skupaj stali na stopničkah. Nepozabno, upam, da mi uspejo taki skoki tudi jutri in v nedeljo," je po zmagi žarela Križnarjeva, odslej tudi zmagovalka tekme za svetovni pokal. PREBERI ŠE Slovenski dan v Hinzenbachu: krstna zmaga Nike Križnar, Ema Klinec druga Na novo priložnost za podobno oznako bo morala počakati 22-letna Klinčeva. "Nor dan je za nami. Res smo kot celotna ekipa naredili ogromno delo. Zdaj smo začutili, da je vse skupaj postavljeno na pravo mesto. Lahko le nadaljujemo s predstavami, kot so bile danes ali še z boljšimi. Drugo mesto je odlično, stati z Niko na stopničkah ... Enkrat sva se že pogovarjali, da se bo uresničilo, in se je," je po drugem mestu dejala tretja skakalka letošnje zime.