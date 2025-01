Slovenki v napad iz ozadja

Sara Hector vodi v seštevku discipline po štirih ženskih veleslalomih to zimo, Brignone, ki si je po odličnem koncu tedna v Cortini d'Ampezzo zagotovila prednost v skupnem seštevku, v veleslalomskem seštevku zaostaja 96 točk za Švedinjo. Hector je zmagala na veleslalomih v Killingtonu in Kranjski Gori, Federica Brignone pa je bila najboljša v Söldnu in na prelazu Semmering. Na sporedu svetovnega pokala je devet veleslalomov. Na Kronplatzu je na sporedu zadnji ženski veleslalom pred februarskim svetovnim prvenstvom v Saalbachu.



Nastopili sta dve Slovenki, ki sta se po progi pognali po prvi skupini s številkama 23 in 26. Obe sta za vodilno zaostali več kot dve sekundi, Neja Dvornik 2,58 sekunde, Ana Bucik Jogan pa 2,71 sekunde.