Izjemni Lampičeva in Urevčeva na stopničkah

Zanesljivo v finalu

Anamarija Lampičin Eva Urevcsta se zanesljivo uvrstili v finale ekipnega sprinta za svetovni pokal v smučarskem teku v Dresdnu. V prvi polfinalni skupini sta bili drugi, zaostali sta le za Švicarkama Nadine Fähndrichin Laurien van der Graaff, ki sta bili za desetinko hitrejši. V drugi skupini sta bili najboljši prvi ekipi ZDA in Češke.

Slovenska smučarska tekača Janez Lampič in Luka Markunsta z nastopom končala po prvem nastopu. V prvi polfinalni skupini sta bila predzadnja, 12., za najhitrejšima, Italijanoma Federicom Pellegrinomin Francescom de Fabianijem, sta zaostala 47,01 sekunde.