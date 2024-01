Slovenska biatlonska štafeta v Ruhpoldingu šesta, zmaga Norvežanom

Slovenci so pokazali eno boljših streljanj. Le Miha Dovžan in Lovro Planko sta imela na strelišču po eno popravo, Jakov Fak in Toni Vidmar pa sta ga končala s čisto desetko za šesto mesto. Po prvih dveh menjavah je bila Slovenija najprej deveta in nato deseta, najbolj pomembno pa je bilo, da sta Dovžan in Vidmar, ta je za vodilnim zaostajal 50 sekund, držala stik z najboljšimi.

"Danes sem naredil dobro tekmo. Že na začetku se mi je dobro uspelo prebiti v ospredje. Čeprav sem imel zato manj zavetrja, je vseeno bolje, kot biti na elastiki v ozadju, ko se vedno pred klancem ustaviš in nato sprintaš. Proga je res izjemno hitra in vsi gredo na polno ves čas, kar je zelo naporno. Poskušal sem pridelati čim manj zaostanka in to mi je dobro uspelo," je po tekmi dejal Dovžan.