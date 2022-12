Slovenska deskarja šesta na ekipnem paralelnem slalomu

V četrtfinalu je Košir brez napak in z lepo prednostjo končal dvoboj proti lani enemu boljših slalomistov, Avstrijcu Arvidu Aunerju . Vse do zadnjih vrat je kazalo na slovensko uvrstitev v polfinale, a je po manjši napaki Glorie Kotnik proti Avstrijki Claudii Riegler ostala brez nje.

Slovenska dvojica je tako končala tekmovanje in zasedla šesto mesto. Zmagala sta Švicarja Gian Casanova in Ladina Jenny pred Avstrijcema Andreasom Prommeggerjem in Danielo Ulbing ter Poljakoma Oskarjem Kwiatkowskim in Aleksandro Krol.

"Lepa uvrstitev ter predvsem odlične vožnje! Te so lep obet pred kvalifikacijami za posamično tekmo, na katerih se bosta Glorii Kotnik in Koširju pridružila še Tim Mastnak in Rok Marguč," je za Smučarsko zvezo Slovenije dejal strokovni vodja paralelnih disciplin Jure Hafner.