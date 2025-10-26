Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojka Zimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Zimski športi

Slovenska mešana skakalna ekipa druga v Klingenthalu

Klingenthal, 26. 10. 2025 17.58 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
1

Slovenska mešana ekipa v smučarskih skokih v postavi Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc je v Klingenthalu na finalu poletne velike nagrade osvojila drugo mesto. Slovenija je zaostala le za Japonsko, ki je slavila s 6,9 točke naskoka. Z velikim zaostankom je bila tretja Norveška.

Domen Prevc
Domen Prevc FOTO: Profimedia

Sklepno dejanje poletne velike nagrade, mešano ekipno tekmo, je Slovenija na drugem mestu končala predvsem po zaslugi Domna Prevca, ki je bil s 146 in 144,5 metra prepričljivo najboljši posameznik tekme.

V zahtevnih razmerah v Klingenthalu, ki ga je pred tekmo rahlo pobelil tudi sneg, je slavila japonska zasedba Nozomi Maruyama, Ren Nikaido, Sara Takanashi in Ryoyu Kobayashi. S skupno 888,9 točke so za manj kot sedem točk ugnali Slovence (882), ki so bili po prvi seriji četrti.

Tretja Norveška (838,1) v postavi Anna Odine Stroem, Kristoffer Eriksen Sundal, Heidi Dyhre Traaserud in Halvor Egner Granerud je na tretjem mestu zadnje tekme letošnjega poletja zaostala že za več kot 50 točk.

Domen Prevc
Domen Prevc FOTO: Profimedia

"Uspešen vikend zame v Klingenthalu. Dva luštna skoka danes v vetrovnih razmerah. Dvakrat sem imel kar dovolj sreče, ki je bila danes tudi potrebna. Ostal sem miren in zbran, pokazal sem svoje. To je lepa popotnica za zimo," je za Smučarsko zvezo Slovenije povedal Domen Prevc.

"Ekipna tekma je za nami. Super drugo mesto. Zadovoljna sem, da sem bila del te ekipe. Oddelali smo vrhunsko. Sama zase lahko rečem le to, da imam še veliko rezerve in da to še niso bili skoki, s katerimi bi bila lahko zadovoljna," pa je dejala Nika Vodan.

Zimska sezona se bo z uvodno tekmo svetovnega pokala začela 21. novembra v norveškem Lillehammerju.

smučarski skoki domen prevc nika vodan
  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Špica
26. 10. 2025 18.40
svaka cast🥈
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330