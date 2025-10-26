Slovenska mešana skakalna ekipa druga v Klingenthalu

Sklepno dejanje poletne velike nagrade, mešano ekipno tekmo, je Slovenija na drugem mestu končala predvsem po zaslugi Domna Prevca, ki je bil s 146 in 144,5 metra prepričljivo najboljši posameznik tekme.
V zahtevnih razmerah v Klingenthalu, ki ga je pred tekmo rahlo pobelil tudi sneg, je slavila japonska zasedba Nozomi Maruyama, Ren Nikaido, Sara Takanashi in Ryoyu Kobayashi. S skupno 888,9 točke so za manj kot sedem točk ugnali Slovence (882), ki so bili po prvi seriji četrti.
Tretja Norveška (838,1) v postavi Anna Odine Stroem, Kristoffer Eriksen Sundal, Heidi Dyhre Traaserud in Halvor Egner Granerud je na tretjem mestu zadnje tekme letošnjega poletja zaostala že za več kot 50 točk.
"Uspešen vikend zame v Klingenthalu. Dva luštna skoka danes v vetrovnih razmerah. Dvakrat sem imel kar dovolj sreče, ki je bila danes tudi potrebna. Ostal sem miren in zbran, pokazal sem svoje. To je lepa popotnica za zimo," je za Smučarsko zvezo Slovenije povedal Domen Prevc.
"Ekipna tekma je za nami. Super drugo mesto. Zadovoljna sem, da sem bila del te ekipe. Oddelali smo vrhunsko. Sama zase lahko rečem le to, da imam še veliko rezerve in da to še niso bili skoki, s katerimi bi bila lahko zadovoljna," pa je dejala Nika Vodan.
Zimska sezona se bo z uvodno tekmo svetovnega pokala začela 21. novembra v norveškem Lillehammerju.
