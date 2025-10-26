Slovenska mešana skakalna ekipa druga v Klingenthalu

Sklepno dejanje poletne velike nagrade, mešano ekipno tekmo, je Slovenija na drugem mestu končala predvsem po zaslugi Domna Prevca, ki je bil s 146 in 144,5 metra prepričljivo najboljši posameznik tekme.

V zahtevnih razmerah v Klingenthalu, ki ga je pred tekmo rahlo pobelil tudi sneg, je slavila japonska zasedba Nozomi Maruyama, Ren Nikaido, Sara Takanashi in Ryoyu Kobayashi. S skupno 888,9 točke so za manj kot sedem točk ugnali Slovence (882), ki so bili po prvi seriji četrti.

Tretja Norveška (838,1) v postavi Anna Odine Stroem, Kristoffer Eriksen Sundal, Heidi Dyhre Traaserud in Halvor Egner Granerud je na tretjem mestu zadnje tekme letošnjega poletja zaostala že za več kot 50 točk.