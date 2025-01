Slovenska mešana štafeta 12. v Oberhofu

Slovenska biatlonska mešana štafeta je bila 12. na tekmi za svetovni pokal v Oberhofu. Anamarija Lampič, Polona Klemenčič, Miha Dovžan in Lovro Planko so za zmagovalci, Švedi, zaostali štiri minute in 12,8 sekunde, imeli pa so štiri kazenske kroge in 13 poprav. Druga je bila Francija (+12,8), tretja pa Norveška (+1:11,4).