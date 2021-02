Slovenski orli in orlice klub izjemnemu Lanišku brez želene medalje

Slovenske orli in orlice danes niso bili v najboljši dnevni formi. Zatajila je predvsem svetovna prvakinja Ema Klinec, ki ga je polomila v prvem skoku, nato pa tudi v drugem skočila precej slabše od glavnih konkurentk. Nika Križnar se je izkazala z dvema dolgima skokoma, a obakrat točke 'podarila' pri doskoku. Bor Pavlovčič je svoje delo opravil solidno,Anže Lanišek(bronasti na posamični moški preizkušnji) pa je v najbolj zahtevni skupini svoje delo obakrat opravil zelo dobro. A le en razpoložen tekmovalec v slovenskem taboru je pač bilo premalo za tako zelo želeno medaljo, ki jo je marsikateri navijač imel že za samoumevno. Lanišek je v drugi seriji pokazal res tisti pravi skok, skočil je kar 104,5 metra, s čimer je bil v drugo tudi najboljši v svoji skupini.

Na svoj račun so prišli Nemci, ki so še enkrat več na ekipni tekmi pokazali morda celo več, kot so sposobni. Odlično sta skakala Katharina Althausin srebrni s posamične preizkušnje Karl Geiger. Drugo mesto je osvojila norveška reprezentanca, kjer je znova malce zatajil najboljši skakalec te zimeHalvor Egner Granerud. Tretje mesto je romalo v Avstrijo, pa čeprav so si tudi v avstrijskem taboru privoščili kar nekaj napak.

V finalni seriji je bil pred velikim izzivom in pritiskom zadnji skakalec na 'rampi' – Karl Geiger. Ta je dokazal, da je v tej sezoni izvrsten na velikih tekmah in s skokom 99,5 zadržal dovolj prednosti, da se je nemška štafeta kar malce presenetljivo (glede na videno na posamičnih preizkušnjah) veselila naslova svetovih prvakov. Na koncu je imela dobrih pet točk prednosti pred Norveško (1000,8/995,6), tretje mesto pa je pripadlo Avstriji. Slovenija je zaključila na nehvaležnem četrtem mestu, a z velikim zaostankom za zmagovalnim odrom.

Končni vrstni red:

1. Nemčija 1000,8 točke

2. Norveška 995,6

3. Avstrija 986,5

4. Slovenija 95,48

(Nika Križnar/102,5 m, 100,0 m; Bor Pavlovčič/97,0 m, 94,5 m; Ema Klinec/90,5 m, 93,0 m; Anže Lanišek/98,5 m, 104,5 m)

5. Japonska 940,3

Po prvi seriji:

1. Nemčija 472,8 točke

2. Norveška 467,9

3. Avstrija 457,2

4. Slovenija 436,6

(Nika Križnar/102,5 m, Bor Pavlovčič/97,0 m, Ema Klinec/90,5 m, Anže Lanišek/98,5 m)

5. Japonska 423,2