Slovenska reprezentanca v teku na smučeh je pripravljena na novo sezono

Večina strokovne ekipe ostaja enaka kot lani. Prišlo je le do nekaterih manjših sprememb. Glavni trener ostaja Ola Vigen Hattestad , pred novo sezono pa so se predstavili tudi Eva Urevc , Anja Mandeljc , Miha Šimenc , Vili Črv , Anže Gros in Miha Ličef .

Ta sezona ne prinaša svetovnega prvenstva, bo nekoliko drugačna. Tekmovalci bodo imeli različne cilje. Eden izmed vrhuncev za vse bo Tour de Ski, zanimiva bo tudi turneja po Severni Ameriki in v Kanadi. "Zanima nas tudi skupni seštevek svetovnega pokala. Skratka, sezona bo zagotovo zanimiva v več aspektih. Kmalu bomo dobili odgovore, ali so bile poletne priprave uspešne. Delali smo dobro. Zdaj smo se vrnili s tekem v Muoniu, kjer smo bili solidni. Tekom sezone pa pričakujem, da nam uspe prikazati nekaj dobrih predstav. V Ruko gremo s šesterico Eva Urevc, Anja Mandeljc, Miha Šimenc, Anže Gros, Vili Črv in Miha Ličef," je dejal Vigen Hattestad.

Eva Urevc se pritiska po odhodu Anamarije Lampič v biatlon in zamenjavi proizvajalca smuči ne boji. "Uživam. Pritisk je zagotovo zdaj prisoten, saj ne veš, kako dobro si delal. Potrebuješ neko potrditev. Nekaj takega, tudi motivacijo, sem že dobila v Muoniu na razdalji. Veselim se Ruke, celotne konkurence. Verjamem, da se bo forma stopnjevala iz tekme v tekmo. Zaenkrat lahko rečem, da še nisem v tisti pravi formi, kar je dober znak, tako da gremo lahko zelo pozitivno naprej. Že v Muoniu smo imeli nizke temperature, zato smo se malo že privadili na Ruko. S tem se sprijazniš, skušaš biti ogret in to je to. Letos sem zamenjala proizvajalca smuči, dobro sodelujemo, tako da me glede opreme ne skrbi," je bila samozavestna.