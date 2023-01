Slovenska reprezentanca zelo uspešna na zimskem olimpijskem festivalu

V soboto se je z zaključno slovesnostjo v italijanskem Vidmu končal 16. zimski Olimpijski festival evropske mladine (OFEM), ki ga je gostila italijanska dežela Furlanija Julijska Krajina. Na igrah se je merilo 47 mladih slovenskih športnic in športnikov, ki so se domov vrnili s kar šestimi zlatimi kolajnami.

Mlada slovenska reprezentanca, ki je nastopila v 11 športnih panogah, je na letošnjem zimskem OFEM-u osvojila šest odličij, vsa najžlahtnejše barve. To je eno več kot na OFEM-u pred letom dni v finskem Vuokattiju. Podobno kot na Finskem so bili tudi letos slovenske športnice in športniki najuspešnejši v smučarskih skokih in biatlonu.

Kaj je OFEM? Olimpijski festival evropske mladine (OFEM) je projekt, ki se izvaja pod okriljem Evropskih olimpijskih komitejev (EOC) in se ga udeležujejo nacionalni olimpijski komiteji, ki so včlanjeni v EOC.

Prvo kolajno je slovenski reprezentanci priskakala Nika Prevc, ki je v Planici, kjer so potekali smučarski skoki, ponovila lanski uspeh in zmagala. Prevčeva, ki je uspeh nato dva dni kasneje uspeh skupaj s Tinkaro Komar, Tajo Bodljaj in Katarino Pirnovar dopolnila še z zlato medaljo na skupinski tekmi skakalk. Za še tretjo skakalno zlato medaljo pa je nato poskrbela še mešana ekipa, v kateri sta poleg Prevčeve in Komarjeve skakala še Luka Filip in Nik Heberle.

Najuspešenjši slovenski moški predstavnik pa je bil biatlonec Pavel Trojer, ki se je razveselil kar dveh zlatih odličij. Najprej je na posamičnem sprintu na razdalji 7,5 km za več kot 20 sekund ugnal vso konkurenco, nato pa je slavil še na posamični preizkušnji na 12,5 km.

Šesto zlato kolajno je Sloveniji predzadnji dan festivala v veleslalomu prismučal alpski smučar Miha Oserban. Slovenija je bila sicer s šestimi zlatimi kolajnami med najboljšimi po žlahtnosti osvojenih kolajn. Le Francija, ki jih je osvojila sedem, je bila po številu zlatih odličij boljša. Poleg Slovenije so, po šest zlatih kolajn, osvojile še reprezentance Italije, Švice, Avstrije in Madžarske. Gostiteljica Italija je bila po številu kolajn, skupno jih je osvojila 21, sicer najuspešnejša država. S šestimi zlatimi kolajnami se je Slovenija uvrstila na šesto mesto glede na uspešnost športnikov na igrah.

Letošnji zimski OFEM je podiral rekorde v številu udeležencev, saj se je iger udeležilo kar 1300 mladih športnic in športnikov iz 47 evropskih držav. Naslednji, 17. zimski OFEM bo leta 2025 gostila Gruzija v mestih Bakuriani in Borjomi. Med 23. in 29. julijem pa se bodo najboljši mladi športniki in športnice na poletnem Olimpijskem festivalu evropske mladine merili v Mariboru, kjer bo potekalo rekordno število športov, in sicer 12. Športniki se bodo prvič pomerili v rolkanju, gorskem kolesarstvu in košarki 3 x 3 ter športih, ki so že nekaj časa na tekmovalnem sporedu: športni gimnastiki, cestnem kolesarstvu, atletiki, rokometu, judu, plavanju, tenisu in odbojki.