Slovenska sedmerica na edini paralelni tekmi sezone

V soboto in nedeljo bo avstrijsko prizorišče Lech/Zürs v znamenju edine individualne paralelne tekme v sezoni svetovnega pokala v alpskem smučanju. Na sobotni ženski tekmi bo nastopila slovenska četverica, v nedeljo na moški pa še trojica. Na startu ženske tekme bodo Ana Bucik, Meta Hrovat, Andreja Slokar in Tina Robnik. Moškemu tandemu Štefan Hadalin in Žan Kranjec se bo v nedeljo pridružil še 19-letni Rok Ažnoh, debitant v svetovnem pokalu.

icon-expand Petra Vlhova FOTO: AP Na veleslalomu na ledeniku Rettenbach, s katerim se je začela sezona 2021/22 svetovnega pokala, je Žan Kranjec s tretjim mestom poskrbel za slovenske stopničke. Najboljši slovenski dosežek na ženskem veleslalomu je vpisala Meta Hrovat s šestim mestom. Točke so osvojili še Andreja Slokar s 14., Tina Robnik z 22. in Štefan Hadalin s 25. mestom. Tekmovanje se bo začelo v soboto ob 10. uri s kvalifikacijami alpskih smučark in začetkom izločilnih bojev ob 17. uri. V nedeljo se bodo moške kvalifikacije prav tako začele ob 10. uri, izločilni boji pa uro prej, torej ob 16. uri. Zmagovalca lanske paralelne preizkušnje v smučarski regiji za petične Arlberg na stiku Tirolske in Predarlskega sta postala Slovakinja Petra Vlhova v ženski in Francoz Alexis Pinturault v moški konkurenci. Oba sta sicer ob koncu sezone postala tudi zmagovalca skupnih seštevkov svetovnega pokala ter prvič v karieri osvojila velika kristalna globusa. Za najboljši slovenski dosežek v Flexen Areni, ki je v Zürsu v občini Lech, je lani poskrbela Robnikova z 11. mestom. Ameriška alpska smučarka Mikaela Shiffrin, ki je zmagala na veleslalomski ledeniški uverturi nad Söldnom, bo zaradi kroničnih bolečin v hrbtu izpustila sobotno tekmo. Nastop je odpovedala tudi lanska zmagovalka te tekme Vlhova, ki se želi v celoti posvetiti tekmama v finskem Leviju, kjer bosta 20. in 21. novembra na sporedu dva slaloma. Slovakinja je na prvi tekmi v Söldnu osvojila tretje mesto z zaostankom 1,30 sekunde za Shiffrinovo.