Slovenska četverica v Lillehammerju tik pod stopničkami

Prevc je na mešani tekmi skupaj zbrala 304,7 točke oziroma kar 26,7 točke več od druge najboljše Katharine Schmid iz Nemčije ter 37,1 več od njene rojakinje Seline Freitag . Ostale so zaostale slabih 50 točk in več.

Po prvem skoku Ema Klinec je bila Slovenija četrta, to mesto pa je obdržala tudi po poskusu Timija Zajca , le da je zaostanek 18 točk narasel na 29. Po prvem nastopu Nike Prevc je Slovenija na tretjem mestu zaostajala 7,4 točke, Anže Lanišek pa je ob nekoliko slabšem skoku izgubil eno mesto in povečal zaostanek.

"Danes moški del ekipe res ni oddelal, kot bi moral. Sposobni smo veliko več. Delali smo kar precej velike napake in na nas je, da to do jutri oziroma v naslednjih dneh popravimo," je bil kritičen glavni trener moškega dela ekipe Robert Hrgota.

Tudi v drugi seriji so bila razmerja moči podobna, Klinec in Zajc sta po svojih skokih ostala na četrtem mestu, zaostanek za vrhom pa se je povečal na 48,8 točke. Nika Prevc je v drugo prišla na 13,9 točke razlike do stopničk, a je Slovenija po zadnjem skoku Laniška in seštevku 1034,8 točke z velikim zaostankom obdržala četrto mesto.

"Kaj naj rečem. To ni bil moj dan, sicer pa nočem iskati izgovorov. Znam veliko bolje, a se ni izšlo po mojih željah in načrtih. Še vedno je to začetek sezone in ne bomo vlekli zaključkov po prvem dnevu," pa je dodal Lanišek.

Na zmagovalnem odru so mesta zasedle reprezentance Nemčije, Norveške in Avstrije. Nemčija v postavi Freitag, Andreas Wellinger, Schmid in Pius Paschke je na koncu zbrala 1097,4 točke, oziroma 22,3 več od Norveške in 31,5 več od Avstrije.