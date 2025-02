Slovenska smučarska skakalka na Ljubnem odhaja v tekmovalni pokoj

Dolgo pričakovano novico – zadnjo od svojih skupno treh zmag v svetovnem pokalu je slavila marca 2022 – je Urša Bogataj sporočila na današnji novinarski konferenci v Ljubljani. Smučarska skakalka, ki bo 7. marca dopolnila 30 let, se bo poslovila v soboto na Ljubnem, kjer bosta na tekmovanju nastopili tudi dve njeni varovanki.

Potem ko je del sezone izpustila, je nazadnje tekmovala 1. januarja 2023 prav na domači tekmi na Ljubnem, kjer pa si je ob hudem padcu poškodovala križne vezi. Za tem je uradno prekinila kariero, ki pa je nato ni več nadaljevala.

Skoraj 30-letna zmagovalka treh tekem svetovnega pokala, ki je leta 2022 v Pekingu osvojila zlati olimpijski medalji na posamični tekmi ter z mešano ekipo, si je dolgo pustila možnosti odprte. Toda že lani, ko si je tekmo na Ljubnem ogledala z otroškim vozičkom, je namignila, da jo bolj kot nazaj na skakalnice vleče v trenersko delo.

Že v času kariere je večkrat poudarila, da jo kot študentko na Fakulteti za šport zelo veseli delo z mladimi in da se vidi v trenerski vlogi, zato zadnje leto svoje znanje mladim predaja kot pomočnica trenerja v mladinski reprezentanci.

"Vsi vemo že nekaj časa, da ne bom več skakala. Na Ljubnem pa si želim še enkrat pomahati navijačem in s tem bom uradno končala kariero," je na današnji novinarski konferenci še dejala skakalka, ki ima poleg dveh zlatih olimpijskih kolajn in treh posamičnih v svetovnem pokalu še tri ekipne zmage, eno kolajno pa ima tudi s svetovnih prvenstev, ko je leta 2021 v Oberstdorfu osvojila srebro na ekipni tekmi.

"Zelo me veseli delo, ki ga opravljam zdaj z mladimi skakalkami. V tem se vidim in upam, da mi bo šlo dobro tudi v trenerskem poklicu," je še dejala Križnar in ob pogledu na športno pot dodala: "Moja kariera je bila zanimiva, vmes zelo težka, na koncu pa zelo lepa. Nisem si predstavljala, da se mi bo izšlo tako, kot se mi je. Zahvaliti se moram ogromno ljudem, morala sem tudi osebnostno zrasti, da je bilo na koncu vse to mogoče."

"Mislim, da mi je uspelo več, kot sem si morda kdaj kot mlajša skakalka mislila, da bi mi lahko. A ko sem videla, da gre vse v pravo smer, so cilji rasli," je še dodala.