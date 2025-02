Slovenska smučarska skakalka uspešno prestala operacijo

Niko Vodan čaka šest tednov hoje z berglami in tri mesece brez skokov, saj so ji zašili meniskus kolena. "Sedaj lahko v miru gledam in navijam za vse naše športnike in športnice," je pojasnila Vodanova.

"Že nekaj dni je po operaciji in moram reči, da je bilo to eno najtežjih obdobij v mojem življenju. Sama operacija je potekala zelo tekoče in sem zelo vesela, da sem bila v tako dobrih rokah in da sem lahko s samozavestjo še isti dan odšla domov," je navedla Vodanova.

Nekdanja skupna zmagovalka svetovnega pokala je izpostavila, da se je prvi dan po prihodu domov bolečina stopnjevala in tudi protibolečinske tablete niso pomagale.

"To je bila ena najtežjih noči v mojem življenju. Na koncu sem pristala na urgenci. Izkazalo se je, da se je v kolenu pojavil hematom. Sedaj sem spet doma in sem vesela, ker je koleno veliko boljše in lahko končno normalno spim in preživim dan," je sporočila Vodanova.