Zimski športi

Slovenska smučarska zveza nad FIS tudi z uradno pritožbo

Ljubljana, 26. 01. 2026 17.14 pred 14 minutami 2 min branja 15

Avtor:
L.M.
Domen Prevc

Po nedeljskem debaklu na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v poletih, kjer je Domen Prevc ostal brez nastopa, se je Smučarska zveza Slovenije odločila, da bo na FIS naslovila tudi uradno pritožbo. To bodo storili z namenom razjasnitve dogodkov in zaščite integritete tekmovanja.

Ulovljena Prevčeva pobegla smučka
Ulovljena Prevčeva pobegla smučka
FOTO: Profimedia

Nedeljska ekipna tekma svetovnega prvenstva v poletih se bo v zgodovino zapisala pod rubriko bizarno. Domnu Prevcu so smučke zdrsele po nemški letalnici in najboljši smučarski skakalec na svetu je ostal brez tako pričakovanega nastopa. Duhove še vedno buri odločitev Mednarodne smučarske zveze (FIS), da Slovencu ne dovoli skočiti, tudi po tem, ko so mu bile na vrh dostavljene nove smuči.

Slovenska smučarska zveza (SZS) se je odločila, da bo na krovno organizacijo naslovila tudi uradno pritožbo, s katero bo želela slovenski javnosti zagotoviti konkretne odgovore o dogajanju pred in po bizarnem pripetljaju. "Smučarska zveza Slovenije bo jutri na Mednarodno smučarsko zvezo FIS naslovila uradno pritožbo v zvezi z včerajšnjim zapletom na ekipni tekmi FIS Svetovnega prvenstva v poletih v Oberstdorfu," so svojo izjavo odprli pri Smučarski zvezi.

Preberi še 'Sramota za FIS, sramota za Oberstdorf ... ker to se ne dela!'

"Do pritožbe prihaja na podlagi dogodkov in odločitev, sprejetih med potekom tekmovanja, ki so po mnenju SZS sprožile resne dvome o enakopravnosti pogojev, doslednosti pri uporabi pravil ter transparentnosti odločanja v ključnih trenutkih tekme. Nastala situacija je neposredno vplivala na potek tekmovanja in položaj tekmovalcev, zato zahteva temeljit in strokoven pregled."

"Na Smučarski zvezi Slovenije poudarjamo, da je skrb za pošteno, varno in enakopravno tekmovanje temelj zaupanja v smučarske skoke in v delovanje mednarodnih športnih institucij. Prav zaradi tega SZS pričakuje, da bo FIS pritožbo obravnavala resno, argumentirano in v skladu s svojimi pravilniki."

 

Situacija je zaskrbljujoča tudi v luči prihajajočih olimpijskih iger, ki so vsak dan bližje. Na zvezi se zavedajo, da morajo zimski športniki ostati osredotočeni pred vrhuncem sezone: "Slovenska ekipa je hkrati pred vrhuncem sezone, ki jo zaznamujejo najpomembnejša tekmovanja in bližajoče se olimpijske igre. V tem obdobju ekipa potrebuje predvsem stabilno, mirno in osredotočeno okolje, ki omogoča nemoteno pripravo in osredotočenost na športne cilje."

 O namenu vložitve uradne pritožbe pa so bili na krovni zvezi jasni: "Namen pritožbe ni iskanje izrednih rešitev ali javnih polemik, temveč jasna razjasnitev sprejetih odločitev, zaščita integritete tekmovanja ter preprečevanje podobnih zapletov v prihodnje. Smučarska zveza Slovenije bo v postopku zagovarjala interese svojih tekmovalcev in širše športne javnosti, hkrati pa ostaja zavezana korektnemu in konstruktivnemu dialogu z Mednarodno smučarsko zvezo."

domen prevc oberstdorf izgubljena smučka uradna pritožba szs fis

KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
pojtrarara
26. 01. 2026 17.26
korektno in pravilno. zdaj se vsi fis strokovnjaki sklicujejo na pravila, a katera jih nihce ne navede.
Odgovori
0 0
štajerc65
26. 01. 2026 17.13
In kaj če FIS ugodi pritožbi? A se bo tekma ponovila? Verjetno ne im bo ostalo tak kot je. Je pa priložnost v Planici da kakšen delavec na vrhu "pomotoma" podre kakšne smuči Nemca.
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
26. 01. 2026 17.11
V Planici bodo Nemci skakali samo v spodnjih gatah .. pa še te jim bomo vzeli v drugi seriji .. !!!
Odgovori
+1
1 0
sseebbaa
26. 01. 2026 17.05
če se bodo z pritožbo ukvarjali tako dolgo, kot to dela naše sodstvo, bo naslednja sezona že minila
Odgovori
0 0
DirtySanchez
26. 01. 2026 16.57
Nemcem ne bomo ostali dolžni, planica se hitro bliža.
Odgovori
+4
4 0
Panter 63
26. 01. 2026 17.10
In za kaj bi se mi spuščali na takšni primitivni nivo? Pokažimo da smo gospoda za njih in da lahko zmagamo na normalni pošten način.
Odgovori
0 0
Tine990
26. 01. 2026 16.54
Idootizem!!! Kontrola v garderobi kontrola na vrhu in kontrola pri dnu?!! Kot da bi se delali norce!!! Dres pre kratek za 4mm??? Se vidi da levaki vodijo sistem!!! Delomrznezi ki jim mora sistem zagotoviti delo!!!
Odgovori
+8
9 1
Lion91
26. 01. 2026 17.07
"Delomrznezi ki jim mora sistem zagotoviti delo!!!" Ali ni bolj logično, da bi delomrznež naredil sistem, ki jim zagotovi, da sedijo na kavi in nič ne delajo?
Odgovori
+0
1 1
Gligorov
26. 01. 2026 17.09
Ti pa res ne moreš nič narediti ne da bi politiko zraven vmešal
Odgovori
+1
2 1
DirtySanchez
26. 01. 2026 16.54
Pritožba ne bo uspela, ker bi potem fis sami sene ustrelili v koleno. Potekajo pa že dogovori med navijači kako bo izgledalo maščevanje pokvarjenim nemcem v naši Planici.
Odgovori
+9
9 0
sseebbaa
26. 01. 2026 17.07
nein, nein, nein...to bo veselo v Planici
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
26. 01. 2026 16.46
... vsaj malo miru pred Donćićem .. !!!
Odgovori
-1
4 5
3320.
26. 01. 2026 16.56
gledi naštiman fuzbal in 🤫
Odgovori
0 0
bibaleze
