Slovenska smučarska zveza nad FIS tudi z uradno pritožbo

Nedeljska ekipna tekma svetovnega prvenstva v poletih se bo v zgodovino zapisala pod rubriko bizarno. Domnu Prevcu so smučke zdrsele po nemški letalnici in najboljši smučarski skakalec na svetu je ostal brez tako pričakovanega nastopa. Duhove še vedno buri odločitev Mednarodne smučarske zveze (FIS), da Slovencu ne dovoli skočiti, tudi po tem, ko so mu bile na vrh dostavljene nove smuči.
Slovenska smučarska zveza (SZS) se je odločila, da bo na krovno organizacijo naslovila tudi uradno pritožbo, s katero bo želela slovenski javnosti zagotoviti konkretne odgovore o dogajanju pred in po bizarnem pripetljaju. "Smučarska zveza Slovenije bo jutri na Mednarodno smučarsko zvezo FIS naslovila uradno pritožbo v zvezi z včerajšnjim zapletom na ekipni tekmi FIS Svetovnega prvenstva v poletih v Oberstdorfu," so svojo izjavo odprli pri Smučarski zvezi.
"Do pritožbe prihaja na podlagi dogodkov in odločitev, sprejetih med potekom tekmovanja, ki so po mnenju SZS sprožile resne dvome o enakopravnosti pogojev, doslednosti pri uporabi pravil ter transparentnosti odločanja v ključnih trenutkih tekme. Nastala situacija je neposredno vplivala na potek tekmovanja in položaj tekmovalcev, zato zahteva temeljit in strokoven pregled."
"Na Smučarski zvezi Slovenije poudarjamo, da je skrb za pošteno, varno in enakopravno tekmovanje temelj zaupanja v smučarske skoke in v delovanje mednarodnih športnih institucij. Prav zaradi tega SZS pričakuje, da bo FIS pritožbo obravnavala resno, argumentirano in v skladu s svojimi pravilniki."
Situacija je zaskrbljujoča tudi v luči prihajajočih olimpijskih iger, ki so vsak dan bližje. Na zvezi se zavedajo, da morajo zimski športniki ostati osredotočeni pred vrhuncem sezone: "Slovenska ekipa je hkrati pred vrhuncem sezone, ki jo zaznamujejo najpomembnejša tekmovanja in bližajoče se olimpijske igre. V tem obdobju ekipa potrebuje predvsem stabilno, mirno in osredotočeno okolje, ki omogoča nemoteno pripravo in osredotočenost na športne cilje."
O namenu vložitve uradne pritožbe pa so bili na krovni zvezi jasni: "Namen pritožbe ni iskanje izrednih rešitev ali javnih polemik, temveč jasna razjasnitev sprejetih odločitev, zaščita integritete tekmovanja ter preprečevanje podobnih zapletov v prihodnje. Smučarska zveza Slovenije bo v postopku zagovarjala interese svojih tekmovalcev in širše športne javnosti, hkrati pa ostaja zavezana korektnemu in konstruktivnemu dialogu z Mednarodno smučarsko zvezo."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.