Slovenska smučarska zveza nad FIS tudi z uradno pritožbo

Nedeljska ekipna tekma svetovnega prvenstva v poletih se bo v zgodovino zapisala pod rubriko bizarno. Domnu Prevcu so smučke zdrsele po nemški letalnici in najboljši smučarski skakalec na svetu je ostal brez tako pričakovanega nastopa. Duhove še vedno buri odločitev Mednarodne smučarske zveze (FIS), da Slovencu ne dovoli skočiti, tudi po tem, ko so mu bile na vrh dostavljene nove smuči.

Slovenska smučarska zveza (SZS) se je odločila, da bo na krovno organizacijo naslovila tudi uradno pritožbo, s katero bo želela slovenski javnosti zagotoviti konkretne odgovore o dogajanju pred in po bizarnem pripetljaju. "Smučarska zveza Slovenije bo jutri na Mednarodno smučarsko zvezo FIS naslovila uradno pritožbo v zvezi z včerajšnjim zapletom na ekipni tekmi FIS Svetovnega prvenstva v poletih v Oberstdorfu," so svojo izjavo odprli pri Smučarski zvezi.