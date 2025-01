Slovenska zveza z dopisom na mednarodno zvezo zaradi diskvalifikacij skakalcev

"Današnja diskvalifikacija Timija Zajca pa dodatno utrjuje vtis, da pri kontrolah opreme ne sledijo zgolj pravilom, temveč tudi določenim usmeritvam," so še zapisali pri krovni slovenski zvezi in dodali, da aktivno zbirajo in beležijo vse potrebne podatke, saj želijo primer ustrezno predstaviti višjim pritožbenim organom.