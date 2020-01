Slovenske drsalke izjemne na zimskih svetovnih igrah odraslih

Skoraj 1000 prostovoljcev je skrbelo, da je od 10. -19. v Innsbrucku vse potekalo tako kot je treba in je več kot 3000 športnikov iz vseh koncev in krajev, ki se je merilo v dvanajstih različnih disciplinah, razmišljalo zgolj in samo o svojih nastopih. Slovenska reprezentanca je imela številčno ekipo, ki je bila tudi rezultatsko zelo uspešna. Še posebej v umetnostnem drsanju, kjer so dekleta v številnih kategorijah osvajala najvišja mesta in v domovino pripeljala "cel kup" odličij različnega leska. V kategoriji Master Ladies II je zlato odličje v umetnostnem drsanju osvojila Špela Perc, v kategoriji III Master Ladies se je s srebrno medaljo okitila Mateja Avbreht, enako žlahtno odličje je v konkurenci Bronze Ladies I osvojilaAnja Žertek, vse skupaj pa je ob ogradi ledne dvorane v Innsbrucku budno spremljala in spodbujala trenerka Breda Marinšek.



Dodajmo še, da je prvo tovrstno tekmovanje pred točno desetimi leti gostil Bled, kjer se je zbralo okoli 4000 tekmovalcev iz kar 42 držav.